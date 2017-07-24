Постпред при ООН: Израиль не мешает молитвам мусульман на Храмовой горе

ООН, 24 июл — РИА Новости. Израиль не будет чинить препятствий молитве мусульман на Храмовой горе, заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон. В то же время он уклонился от ответа на вопрос, может ли Израиль пересмотреть решение об установке металлодетекторов при доступе к священному месту мусульман.

"Израиль обеспечивает свободу религии в Иерусалиме и продолжит это делать… Мы обеспечим, чтобы мусульмане могли молиться на Храмовой горе", — сказал Данон журналистам в ООН.

"В то же время мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность на этом священном месте", — добавил он. Данон также повторил претензии Израиля к ПНА, призвав палестинское руководство "перестать поддерживать насилие".

В ООН в понедельник ожидаются закрытые консультации по ситуации в Иерусалиме.

В последнее время палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.

Святыня иудаизма и ислама, где на руинах древнего храма иудеев стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была в пятницу использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которые были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе.