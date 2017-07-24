ООН не отказывается от заключения соглашения по урегулированию на Кипре

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде заявил, что всемирная организация не отказывается от усилий по заключению соглашения о кипрском урегулировании, несмотря на провал конференции по Кипру в июне, сообщает агентство Франс Пресс.

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил 7 июля о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане и объявил, что она закрывается. Греция и Турция обвинили в срыве переговоров по кипрскому урегулированию друг друга.

"Я не отступаюсь, ООН не отступается, но в то же время я не хочу создавать иллюзий, я хочу быть честным", — сказал Эйде, выступая перед журналистами в Никосии, куда он прибыл для проведения первых переговоров с представителями двух сторон с момента провала конференции. "Все признают, что ситуация после Кран-Монтаны сложная", — добавил он.

Ранее лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил, что Эйде покидает пост специального советника генсека ООН по Кипру и "замена ему не приходит". По данным Афинского агентства новостей, отставка Эйде запланирована на конец июля, он будет кандидатом на парламентских выборах в Норвегии. Ранее Эйде был, в частности, министром иностранных дел Норвегии.