Родители Чарли Гарда объявили, что едут прощаться с сыном перед его смертью

Конни Йейтс и Крис Гард, родители неизлечимо больного Чарли Гарда, с ходатайством о подписяx перед больницей Great Ormond Street в Лондоне. 9 июля 2017

Конни Йейтс и Крис Гард, родители неизлечимо больного Чарли Гарда, с ходатайством о подписяx перед больницей Great Ormond Street в Лондоне. 9 июля 2017

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Родители смертельно больного ребенка Чарли Гарда объявили, что больше не видят смысла продолжать его лечение и едут прощаться с сыном.

Дело Чарли Гарда, родившегося 4 августа 2016 года, получило широкую огласку после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред". Мальчик страдает от редчайшего генетического заболевания – синдрома истощения митохондриальной ДНК.

Родители Чарли Гарда Конни Йейтс и Крис Гард до последнего добивались возможности лечить сына. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Однако в понедельник Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США. Они приняли такое решение после изучения американским врачом результатов последнего медицинского освидетельствования, которые показали наличие необратимого поражения мышц и тканей тела ребенка.

"Это одна из тяжелейших вещей, которые нам придется сказать – о нашем милом невинном мальчике, родившемся больным. Мы решили, что дальнейшее лечение не отвечает интересам Чарли", — сказал, с трудом сдерживая слезы, Крис Гард. Конни Йетс стояла рядом с мужем, когда он зачитывал их совместное заявление возле здания лондонского Королевского суда.

"Наш бедный мальчик остался в больнице без лечения… Если бы Чарли дали лекарство раньше, у него был бы шанс стать нормальным, здоровым мальчиком… Прости нас, что мы не смогли спасти тебя, спи крепко, наш милый мальчик, мы любим тебя", — продолжил Гард.

"А сейчас мы хотим провести наши последние драгоценные минуты с сыном и просим вас не беспокоить нас в это время", — завершил он чтение заявления, после чего вместе с женой вернулся в здание суда.