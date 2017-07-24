Родители Чарли Гарда объявили, что едут прощаться с сыном перед его смертью

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Родители смертельно больного ребенка Чарли Гарда объявили, что больше не видят смысла продолжать его лечение и едут прощаться с сыном.
Родители Чарли Гарда Конни Йейтс и Крис Гард до последнего добивались возможности лечить сына. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Однако в понедельник Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США. Они приняли такое решение после изучения американским врачом результатов последнего медицинского освидетельствования, которые показали наличие необратимого поражения мышц и тканей тела ребенка.
"Наш бедный мальчик остался в больнице без лечения… Если бы Чарли дали лекарство раньше, у него был бы шанс стать нормальным, здоровым мальчиком… Прости нас, что мы не смогли спасти тебя, спи крепко, наш милый мальчик, мы любим тебя", — продолжил Гард.
"А сейчас мы хотим провести наши последние драгоценные минуты с сыном и просим вас не беспокоить нас в это время", — завершил он чтение заявления, после чего вместе с женой вернулся в здание суда.