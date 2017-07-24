В Албании бушуют 16 природных пожаров

БЕЛГРАД, 24 июл — РИА Новости. Экстренные службы Албании борются с 16 крупными природными пожарами, в том числе вблизи столицы Тираны, передает в понедельник информагентство АТА со ссылкой на Службу гражданской защиты.

Огонь продолжает угрожать окрестностям Шкодера, Влёры, Эльбасана, Гирокастера, Леже, Кукеса и Фиери. Накануне очагов возгорания было на два больше.

"Свыше 100 пожарных, 15 машин, 85 добровольцев, 50 сотрудников сил быстрого реагирования, а также вертолеты борются с огнем", — говорится в сообщении.

В районе Тираны выгорели четыре гектара хвойного леса вблизи села Иба, и около гектара защищенных государством деревьев уничтожено в национальном парке Дайти рядом с селом Хекал. В окрестностях Гирокастера пожар выжег 10 гектаров сельхозугодий.

Министр внутренних дел Дритан Демирай заявил в минувшую среду, что правительство Албании запросило помощь НАТО для тушения природных пожаров на юге и востоке страны, а Служба гражданской защиты задействовала все имеющиеся собственные пожарные бригады и вертолеты.