У берегов Мексики сформировался ураган "Хилари"

МЕХИКО, 24 июл – РИА Новости. Ураган "Хилари" сформировался в ночь на понедельник у берегов Мексики в Тихом океане, сообщил национальный центр предупреждения ураганов США.

Сейчас ураган находится в 560 километрах от города Мансанильо и движется со скоростью 13 километров в час вдоль побережья.

"Хилари" набрал силу урагана первой категории, скорость ветра внутри него достигает 120 километров в час. Во вторник метеорологи ожидают усиления урагана с одновременным удалением от побережья Мексики в сторону открытого океана.