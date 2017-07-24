ОБСЕ сообщила о технике украинских силовиков вне мест хранения в Донбассе

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 22 июля зафиксировала восемь танков и три артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков вне мест в Донбассе, предназначенных для отведенного вооружения, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"В подконтрольных правительству районах за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения команда миссии видела один танк Т-72 на грузовой платформе… на обочине автодороги в город Бахмут (бывших Артемовск – ред.) в 67 километрах к северу от Донецка, один танк Т-64 на грузовой платформе, который следовал на юг через город, три буксируемые гаубицы "Мста-Б" (калибра) 152 миллиметра, стоявшие на железнодорожной станции в городе Рубежное в 84 километрах от Луганска", — сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, по его словам, миссия зафиксировала шесть танков Т-72 на северо-восточной окраине города Соледар в 79 километрах от Донецка, которые передвигались на грузовых платформах в северном направлении.

В СММ ОБСЕ добавили, что в подконтрольном правительству селе Калинино в 31 километре от Донецка был обнаружен зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Также наблюдатели зафиксировали один танк на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в 100 километрах от Донецка, но не смогли его идентифицировать.