Посольство Турции подтвердило передачу задержанной с матерью россиянки отцу

АНКАРА, 24 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство РФ в Анкаре подтвердило, что задержанная вместе с матерью и ее гражданским мужем шестилетняя Елизавета Уханова передана ее родному отцу, Сергею Уханову.
Ранее о передаче девочке отцу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.
Дорогие друзья! Хочу поделиться хорошей новостью. Совсем недавно ко мне обратился житель Саратовской области Сергей Уханов. В своём видеообращении он просил меня помочь вернуть из Турции его шестилетнюю дочь, задержанную вместе с матерью и ее гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать всё возможное для вызволения и возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребёнка на родину. Девочка передана родному отцу. Я выражаю благодарность дорогим БРАТЬЯМ — советнику Главы ЧР, депутату Госдумы России Адаму Делимханову @delimkhanov95 и представителю Главы ЧР в Турции Айхан Эргувен Сейфеттину @kpa_ayhan. Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение. #Кадыров #Россия #Чечня #Турция #Turkey
Она отметила, что данный вопрос неоднократно поднимался в контактах с представителями компетентных турецких органов на всех возможных уровнях, в том числе на сегодняшней встрече посла РФ Алексея Ерхова в МИД Турции.
"Продолжаем добиваться от турецкой стороны обеспечения консульского доступа к задержанным, и в случае принятия соответствующего решения – депортации их в Россию", — добавила Касимова.