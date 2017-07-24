Посольство Турции подтвердило передачу задержанной с матерью россиянки отцу

АНКАРА, 24 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Посольство РФ в Анкаре подтвердило, что задержанная вместе с матерью и ее гражданским мужем шестилетняя Елизавета Уханова передана ее родному отцу, Сергею Уханову.

Ранее о передаче девочке отцу сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

"По информации, полученной от находящихся в Турции родственников Елизаветы Ухановой, турецкие власти сегодня передали девочку отцу, Сергею Уханову. Посольство продолжает держать на контроле ситуацию вокруг остающихся в депортационном центре провинции Хатай Евгения Кочаари, Светланы Ухановой и Амины Кочаари", — сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Она отметила, что данный вопрос неоднократно поднимался в контактах с представителями компетентных турецких органов на всех возможных уровнях, в том числе на сегодняшней встрече посла РФ Алексея Ерхова в МИД Турции.

"Продолжаем добиваться от турецкой стороны обеспечения консульского доступа к задержанным, и в случае принятия соответствующего решения – депортации их в Россию", — добавила Касимова.