В Парагвае в ночном клубе произошла стрельба, погибли четыре человека

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще десять получили ранения после того, как неизвестный открыл стрельбу в одном из ночных клубов Парагвая, сообщает агентство Prensa Latina.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на понедельник в городе Педро-Хуан-Кабальеро, расположенном на северо-востоке страны на границе с Бразилией. На рассвете двое вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по посетителям заведения.

Как сообщается, в результате стрельбы погибли две женщины и два мужчины, все они были гражданами Бразилии. Среди десяти раненых, сообщает агентство, есть и парагвайцы. Предположительно, нападение совершили члены бразильской преступной группировки "Первая столичная команда" (PCC).

PCC появилась в 90-х годах прошлого столетия в тюрьмах бразильского Сан-Паулу. Ее целью тогда была защита заключенных от произвола тюремных властей. Однако группировка быстро превратилась в криминальную организацию, занимающуюся наркоторговлей. В 2006 году PCC организовала самые серьезные беспорядки в истории Сан-Паулу, которые парализовали город и привели к гибели около 500 мирных жителей и почти 50 сотрудников правоохранительных органов. РСС насчитывает более 1,2 тысячи членов и намного больше так называемых "солдат".