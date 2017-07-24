Украинские политологи назвали переговоры "нормандской четверки" провальными

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (301)

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Телефонные переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина) оказались провальными, подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости украинские эксперты.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко — провели в понедельник телефонный разговор по урегулированию в Донбассе.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что переговоры провалились, сторонам не удалось договориться о каких-то конкретных шагах.

"Исходя из того, что уже известно о переговорах, они были полностью провальными. Ничего содержательного на данный момент о результатах этих переговорах неизвестно", — сказал Погребинский РИА Новости в понедельник.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что никаких подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам переговоров ожидать не стоит.

"Эти переговоры – это "зондаш" минского процесса, жив ли он или мертв. Я думаю, что кардинальных подвижен по результатам этих переговоров ожидать не стоит. Вопрос в том, насколько стороны будут готовы дальше действовать в рамках минского процесса", — сказал Золотарев РИА Новости.