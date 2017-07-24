Китайский истребитель заставил американский самолет изменить курс

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Истребитель ВВС КНР J-10 перехватил американский самолет над Южно-Китайским морем, подлетев к нему на расстояние около 90 метров, сообщает Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Инцидент произошел в воскресенье. По информации собеседников агентства, предварительные данные указывают на то, что китайский истребитель приблизился к самолету EP-3 и вынудил американское воздушное судно изменить направление. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Ранее Китай неоднократно призывал США прекратить военные акции в Южно-Китайском море. В частности, Пекин обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша, которые Китай считает своими. Тогда официальный представитель МИД Лу Кан заявил, что КНР оставляет за собой право принимать все необходимые действия для обеспечения безопасности страны.