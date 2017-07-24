Путин, Меркель, Макрон и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (300)

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президенты РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон, Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"В соответствии с предварительной договоренностью состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко в формате "нормандской четверки". Были заслушаны отчеты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ", — говорится в сообщении.

После этого, по данным пресс-службы, лидеры "обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей, добавляет пресс-служба Кремля.