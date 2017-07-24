КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают недопустимыми такие заявления, как создание Малороссии, сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента по итогам телефонного разговора лидеров "нормандской четверки".

"Президент Франции и канцлер Германии подчеркнули недопустимость любых заявлений, которые подрывают территориальную целостность Украины, в частности относительно создания так называемой "Малороссии", — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.