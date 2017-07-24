МИД призвал Израиль и Палестину не допустить дальнейшей конфронтации

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва призывает израильтян и палестинцев не допустить усиления напряженности вокруг святынь в Иерусалиме, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник.

© AP Photo / Nasser Shiyoukhi Палестино-израильский конфликт

"Подобное чрезвычайно опасное развитие событий, гибель и страдания невинных людей, палестинцев и израильтян, вызывают в Москве глубокую озабоченность. Безоговорочно осуждаем любые террористические действия. Считаем, что любым экстремистским проявлениям нет оправдания, чем бы они ни мотивировались. Призываем обе стороны проявить сдержанность и не допустить раскручивания спирали насилия, сделав все, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в палестино-израильских отношениях", — отмечает МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что доступ к святыням в Восточном Иерусалиме, имеющим исключительное значение для последователей трех монотеистических религий и для всего человечества, должен быть обеспечен.

"Успокоению ситуации и поддержанию сложившегося вокруг святых мест статус-кво призвана способствовать координация между Израилем и Иорданией, которой принадлежит особая роль в управлении мусульманскими святынями", — говорится в сообщении МИД РФ.

"Последние события подтверждают, что глубинной причиной периодических всплесков конфронтации и насилия было и остается сохранение опасного тупика в деле прочного и справедливого палестино-израильского урегулирования. Убеждены, что в сложившихся условиях как никогда востребованы не только срочные шаги по стабилизации и деэскалации обстановки, но и определение политического горизонта для продвижения к прочному миру между палестинцами и израильтянами. В Москве твердо настроены продолжать помогать этому как на двусторонней основе, так и по линии ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН)", — подчеркивается в документе.

В последнее время палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.