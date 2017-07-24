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В мире

МИД призвал Израиль и Палестину не допустить дальнейшей конфронтации

15:5624.07.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва призывает израильтян и палестинцев не допустить усиления напряженности вокруг святынь в Иерусалиме, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник.

Сотрудники полиции Израиля во время столкновений с палестинцами в Хевроне. Архивное фото
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
Палестино-израильский конфликт
"Подобное чрезвычайно опасное развитие событий, гибель и страдания невинных людей, палестинцев и израильтян, вызывают в Москве глубокую озабоченность. Безоговорочно осуждаем любые террористические действия. Считаем, что любым экстремистским проявлениям нет оправдания, чем бы они ни мотивировались. Призываем обе стороны проявить сдержанность и не допустить раскручивания спирали насилия, сделав все, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в палестино-израильских отношениях", — отмечает МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что доступ к святыням в Восточном Иерусалиме, имеющим исключительное значение для последователей трех монотеистических религий и для всего человечества, должен быть обеспечен.

"Успокоению ситуации и поддержанию сложившегося вокруг святых мест статус-кво призвана способствовать координация между Израилем и Иорданией, которой принадлежит особая роль в управлении мусульманскими святынями", — говорится в сообщении МИД РФ.

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Палестина подтвердила прекращение сотрудничества с Израилем по безопасности
"Последние события подтверждают, что глубинной причиной периодических всплесков конфронтации и насилия было и остается сохранение опасного тупика в деле прочного и справедливого палестино-израильского урегулирования. Убеждены, что в сложившихся условиях как никогда востребованы не только срочные шаги по стабилизации и деэскалации обстановки, но и определение политического горизонта для продвижения к прочному миру между палестинцами и израильтянами. В Москве твердо настроены продолжать помогать этому как на двусторонней основе, так и по линии ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН)", — подчеркивается в документе.

В последнее время палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.

Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр обороны Израиля призвал казнить зарезавшего трех человек палестинца
В пятницу вооруженный ножом палестинец проник в одно из еврейских поселений на Западном берегу и убил трех израильтян. Еще одна женщина была тяжело ранена. Свои действия террорист, оставивший запись в социальной сети, объяснил событиями вокруг Храмовой горы.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Ф. Быченков
Только военная сила может остановить беспредел Израиля на оккупированных территориях.
16:26
24.07.2017
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