МИД призвал Израиль и Палестину не допустить дальнейшей конфронтации

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Москва призывает израильтян и палестинцев не допустить усиления напряженности вокруг святынь в Иерусалиме, говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что доступ к святыням в Восточном Иерусалиме, имеющим исключительное значение для последователей трех монотеистических религий и для всего человечества, должен быть обеспечен.
"Успокоению ситуации и поддержанию сложившегося вокруг святых мест статус-кво призвана способствовать координация между Израилем и Иорданией, которой принадлежит особая роль в управлении мусульманскими святынями", — говорится в сообщении МИД РФ.
В последнее время палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.
Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво Храмовой горы.