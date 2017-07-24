Лидеры "нормандского формата" договорились о встрече советников в августе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (300)

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Встреча внештатных советников глав государств "нормандского формата" должна состояться во второй половине августа для продолжения работы над "дорожной картой" по Донбассу, сообщила в понедельник пресс-служба президента Украины.

"Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность — согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над "дорожной картой" имплементации минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата", — говорится в сообщении.