Порошенко подчеркнул необходимость ввода миротворцев ООН в Донбасс

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (300)

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Лидеры стран "нормандского формата" в ходе телефонных переговоров в понедельник отметили важность прекращения огня в Донбассе и разведения сил с круглосуточным мониторингом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщила пресс-служба украинского президента Петра Порошенко.

"Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ", — говорится в сообщении по итогам разговора.

В пресс-службе добавили, что Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.