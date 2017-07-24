При взрыве в пакистанском Лахоре погибли 22 человека, еще 32 пострадали

Пакистанские спасатели на месте взрыва в Лахоре. 24 июля 2017

Пакистанские спасатели на месте взрыва в Лахоре. 24 июля 2017

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. По меньшей мере 22 человека погибли, 32 пострадали при взрыве в пакистанском городе Лахор в провинции Пенджаб, передает телеканал Geo TV.

Взрыв произошел у входа на овощной рынок на улице Ферозпур Роуд вблизи технопарка имени Арфы Карим. Из 32 пострадавших 11 находятся в критическом состоянии.

Представители полиции заявили телеканалу, что взрыв произвел смертник, его целью были правоохранители. По предварительным данным, погибли не менее трех полицейских, несколько пострадали.