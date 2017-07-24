Экстрадиция блогера Лапшина пока невозможна, заявил адвокат

БАКУ, 24 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Экстрадиция приговоренного в Баку к трем годам лишения свободы блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, на данный момент невозможна: решение суда не вступило в силу, а защита не определилась с намерением подать апелляцию, заявил адвокат блогера Эдуард Чернин.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Ранее суд в Баку приговорил Лапшина, который является гражданином России и Израиля, к трем годам лишения свободы. РФ продолжит защищать права Лапшина, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Это (экстрадиция – ред.) невозможно до тех пор, пока решение суда не вступило в силу. Приговор в отношении Лапшина еще не вступил в законную силу. Поэтому пока он содержится в первом Бакинском СИЗО. На следующей неделе я встречусь с ним. После встречи станет известно, будет ли подаваться апелляция на решение суда. Пока Лапшин не принял никакого решения относительно этого", — приводит слова Чернина агентство Trend.