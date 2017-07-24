Полиция заявила, что нападение с бензопилой в Шаффхаузене не было терактом

На месте нападения неизвестного человека с бензопилой в Шаффхаузене, Швейцария. 24 июля 2017

На месте нападения неизвестного человека с бензопилой в Шаффхаузене, Швейцария. 24 июля 2017

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Полиция сообщила, что нападение с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен не является терактом.

"В этом случае речь не идет о теракте", — говорится в пресс-релизе полиции.

По данным полиции, в данный момент район старого города перекрыт, правоохранители ведут поиск подозреваемого. Полиция подтвердила, что вооруженный бензопилой мужчина ранил нескольких человек, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительным данным, подозреваемый скрылся с места преступления на белом Volkswagen Caddy. На место прибыли усиленные наряды полиции.

​

Ранее газета Blick сообщила, что при нападении ранены по меньшей мере пять человек.