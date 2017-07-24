В Нигерии восемь человек погибли при атаке террористок-смертниц

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате атаки террористок-смертниц на два лагеря для перемещенных лиц на северо-востоке Нигерии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на гражданскую группу самообороны.

По словам официального представителя Белло Дамбатта (Bello Dambatta), атака началась поздно вечером в воскресенье в городе Майдугури. Также сообщается о 15 пострадавших.

По словам Данбатта, одна из смертниц подорвала себя на территории лагеря Далори, еще две привели в действие взрывные устройства рядом с ограждением. Кроме того, утром в понедельник был совершен еще один самоподрыв.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.