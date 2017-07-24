На севере Италии задержали двоих "Трампов", грабивших банкоматы

РИМ, 24 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры разоблачили банду грабителей, совершавших налеты на банкоматы в масках президента США Дональда Трампа.

Задержанными оказались двое братьев 26 и 30 лет, развернувших преступную деятельность по всей северной области Пьемонт. Правоохранители предполагают, что на их совести могут быть десятки ограблений, последние два из которых принесли им почти 100 тысяч евро.

Colpi bancomat, presi banditi alla Trump — Fratelli accusati decine colpi in Piemonte, si ispiravano a film https://t.co/sKaUlNDVVm — Ansa Piemonte (@Ansa_Piemonte) 24 июля 2017 г.

​На кадрах наружного наблюдения, опубликованных карабинерами, видно, как двое мужчин, надев одинаковые резиновые маски Трампа, врываются в уличное помещение банка, где находится банкомат. Преступники помещают внутрь него взрывное устройство и производят небольшой взрыв, после чего на месте происшествия появляются стражи порядка и задерживают обоих злоумышленников.

Использовавшийся ими метод в местных СМИ прозван "сурком". Взрывное устройство, одно из которых было найдено в машине преступников, имеет форму длинной и узкой лопаты с фитилем. Ее засовывают глубоко внутрь банкомата через окно для выдачи купюр, что, по-видимому, должно напоминать сурочью нору.