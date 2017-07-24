ЕК проводит переговоры с Конгрессом США по возможным санкциям против России

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Делегация Еврокомиссии проводит в Вашингтоне переговоры с палатой представителей по вопросу возможных новых санкций США против России, сообщил в понедельник еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана.

"Насколько я знаю, продолжаются переговоры нашей делегации в палате представителей с целью получить разъяснения. Я не уверен, естественно, в решениях и конечных результатах. Затем, естественно, мы приступим к оценке", — сказал Хан, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту. ЕС назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".