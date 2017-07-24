На юге Афганистана при авиаударе иностранных ВВС погибли восемь человек

КАБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Жертвами авиаудара иностранных самолетов по позициям "Исламского государства"* в провинции Нангархар на юге Афганистана стали не менее восьми мирных жителей, шесть пострадали, сообщила пресс-служба губернатора провинции.

"Бомбардировка, которую провели иностранные силы в регионе Хаска Мина, привела к гибели восьми мирных жителей, включая женщину, и ранению шести женщин и детей", — говорится в заявлении пресс-службы губернатора.

По предположению администрации, удар нанесла авиация США в ответ на обстрел террористов, который они вели, находясь среди мирного населения. При авиаударе были уничтожены 25 террористов ИГ*, включая трех местных главарей, еще 15 были ранены.

*террористическая группировка, запрещенная в России