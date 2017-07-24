Конгресс грабит Европу и Трампа: кому нужны новые санкции против Москвы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Американский конгресс намерен принять новый пакет санкций против России. Москве придется непросто, однако главным пострадавшим от этого пакета станет сама Америка: ее внутриполитические и внешнеполитические интересы.

Палата представителей и сенат 22 июля согласовали единый вариант одного из самых скандальных за последние месяцы законопроектов. Формально он называется "Акт по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана", но наиболее важная его часть касается России: она вводит новые санкции против Москвы, а также против тех граждан и компаний, которые вкладывают значительные средства в российские экспортные трубопроводы. Голосование в Палате представителей пройдет 25 июля, и его результат предсказуем — Палата примет законопроект.

Скандальных моментов в этом законопроекте три. Во-первых, конгресс нанес серьезный удар по интересам Соединенных Штатов. А точнее, по договоренностям (хорошим или плохим, не важно), которые были достигнуты между Трампом и Путиным в Гамбурге и соответствовали американским национальным интересам. Вашингтон уже начал некоторые из них выполнять,В частности, Соединенные Штаты заявили о сокращении финансирования сирийских боевиков по линии ЦРУ. Безусловно, шаг вполне адекватный с учетом сложившейся в Сирии ситуации (где победа Дамаска — лишь дело времени), а также вполне логичный и с точки зрения борьбы с терроризмом. "Это победа для Асада, Ирана и Путина, но также и победа для Америки. <…> Бессмысленно уничтожать Россию в Сирии, поскольку Москва там воюет против "Аль-Каиды"* и ИГ*. С каких пор уничтожать экстремистов неправильно, когда этим занимается Россия?" — вопрошает директор Центра ближневосточных исследований Университета Оклахомы Джошуа Лэндис. В ответ США получили определенные гарантии защиты их интересов в Сирии. И вот теперь, "благодаря" конгрессу, эти гарантии подвисли. Причем произошло это в тот момент, когда по ряду направлений (прежде всего тому же сирийскому) позиции США гораздо слабее российских, и Вашингтону договоренность нужна больше, чем Москве.

И это уже не говоря о том, что под угрозой оказались не только внешнеполитические, но и экономические интересы США. Против санкций выступило множество американских компаний, таких как Ford, Procter & Gamble, Caterpillar. Все они опасаются потерять контракты, связанные с Россией. Им удалось пробить некоторые изменения в условия наложения санкций, однако эти изменения незначительные. В итоге бизнес-интересы США тоже были принесены в жертву фобиям американского политического истеблишмента.

Обокрали на полномочия

Второй скандальный, хоть и привычный уже, нюанс: закон направлен не только (а может быть, даже не столько) против России, сколько против Дональда Трампа. Документ запрещает президенту самолично принимать решение о снятии или облегчении санкционного режима в отношении Москвы, а также о возврате российской дипсобственности, украденной администрацией Обамы. Если Трамп захочет это сделать, он должен предоставить доклад конгрессменам, после чего у конгресса есть 30 дней на рассмотрение доклада и голосование по нему.

Собственно, на Капитолийском холме и не скрывают, что намерены обокрасть главу государства на полномочия. "Учитывая множество проступков России и явную неспособность президента Трампа с ними справиться, необходим закон о жестких санкциях", — говорит лидер демократов в сенате Чак Шумер. Конгрессмены, по их мнению, вводят своего рода "защиту от дурака" во внешней политике. И ожидают, что "дурак" подпишет этот законопроект. "Почти весь конгресс объединился и намерен послать Путину четкий сигнал от американского народа и наших союзников. Мы хотим, чтобы президент Трамп помог нам доставить этот сигнал", — говорит лидер демократов в Комитете по международным делам сената Бен Кардин.

© REUTERS / Carlos Barria Лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Июль 2017 © REUTERS / Carlos Barria Лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Июль 2017

Конечно, формально Трамп может не подписать. Даже должен не подписать, поскольку это положение является узурпацией власти конгрессом и лишает президента его законных полномочий. К тому же, как абсолютно верно отметил сенатор Алексей Пушков, "если Трамп подпишет закон о санкциях, своих врагов он не успокоит — они жаждут импичмента". Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент все-таки намерен поставить свой автограф под законопроектом.

У хозяина Белого дома сейчас нет выбора. Ветирование законопроекта лишь продемонстрирует его желание защитить Кремль, но никак не предотвратит превращение законопроекта в закон. "Если президент заветирует законопроект, то мы преодолеем его вето", — заявил сенатор Бен Кардин. Для этого нужны две трети голосов в каждой палате конгресса. В сенате они есть (там за предыдущую версию законопроекта проголосовали 98 сенаторов из 100), и в палате представителей, судя по всему, тоже наскребут. Демократам ведь удалось убедить республиканское большинство не только поддержать законопроект, но и отвергнуть просьбу Белого дома убрать из него пункт об ограничении полномочий главы государства в вопросе изменения санкционного режима. "Мне очень жаль, что республиканцы — даже те из них, которые въехали во власть на моем горбу — так мало делают для защиты своего президента", — констатировал Трамп.

Другие берега

Наконец, третьим скандалом стало то, что, как отметил первый заместитель главы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, "конгрессмены в таком запале, в таком раже потеряли все берега". И он в буквальном смысле прав, ведь на другом берегу Атлантики — в Европе — возмущены желанием США принимать решения, которые будут регламентировать жизнь европейцев. Ведь не только американцам, но и европейцам под угрозой санкций со стороны Вашингтона запрещено вкладывать деньги в определенные сегменты российского энергетического сектора. Под вопросом оказывается целый ряд совместных российско-европейских проектов, в том числе и "Северный Поток — 2", который стал для Брюсселя, а точнее для Берлина, в разы актуальнее в свете обостряющегося европейско-турецкого конфликта. И это уже не говоря о том, что Берлин и Вена рассматривают эти меры не только как щепки в рубке леса против Трампа, но и как бессовестное продвижение поставок дорогого американского сжиженного газа на европейский рынок (для чего нужно убрать с него российский).

Неудивительно, что власти ЕС раскритиковали решение конгрессменов. "Мы обеспокоены последствиями, которые могут иметь обсуждаемые ныне в американском конгрессе меры. Последствиями не только для единства внутри G7 или трансатлантических отношений, но и для экономических и энергетических интересов Евросоюза", — заявил представитель Брюсселя. Более того, некоторые европейские СМИ пишут о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на ближайшем экстренном заседании намерен предложить странам-членам принять некие ответные санкции против американцев, которые решили поуправлять другим берегом, не спросив его.

Да, на первый взгляд, Вашингтону не о чем беспокоиться: любой существенный ответ Евросоюза должен быть согласован всеми 28 странами — членами ЕС, и весьма вероятно, что некоторые друзья Америки и/или враги России заблокируют любое решение. Однако это не означает, что у Штатов не будет проблем с отдельными влиятельными европейскими странами — например, с Германией, которая уже заявила, что намерена "идти своим путем". Значит, трещина в трансатлантических отношениях будет лишь расширяться. Для Москвы, конечно, это не полноценная компенсация новому санкционному пакету, однако определенные возможности для маневра создает.