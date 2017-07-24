Басурин: украинские силовики выпустили по ДНР более 70 снарядов за сутки

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 70 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"На донецком направлении противник по 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил шесть артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 39 мин калибром 120 миллиметров и 13 мин калибром 82 миллиметра", — заявил Басурин.

По его словам, на горловском направлении обстрелам со стороны украинских силовиков подвергся район населенного пункта Зайцево. "Противник активно применил гранатометы и стрелковое оружие", — сказал Басурин.

"На мариупольском направлении по районам пяти населенных пунктов противник выпустил восемь танковых снарядов, шесть мин калибром 120 миллиметров, кроме того, активно применялись гранатометы и стрелковое оружие", — добавил он.

Басурин также заявил, что силовики используют осветительные боеприпасы в качестве зажигательных. "В последнее время все чаще фиксируются случаи применения украинскими силовиками осветительных мин калибром 120 миллиметров с установкой взрывателя таким образом, что возгорание факела происходит на малых высотах, в результате чего основное время его горения происходит на земле", — сказал Басурин.

Он добавил, что в результате применения таких боеприпасов сгорел дом в населенном пункте на юге ДНР. "Применяемые подобным способом осветительные мины действуют как зажигательные. Как пример — вчерашний обстрел Коминтерново… В результате попадания осветительной мины полностью сгорел жилой дом по адресу улица Ахматовой, 20", — пояснил замкомандующего оперативным командованием ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.