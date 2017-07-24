В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на людей

На месте нападения неизвестного человека с бензопилой в Шаффхаузене, Швейцария. 24 июля 2017

На месте нападения неизвестного человека с бензопилой в Шаффхаузене, Швейцария. 24 июля 2017

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Неизвестный с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии, по меньшей мере пять человек ранены, двое из них серьезно, пишет газета Blick со ссылкой на полицию.

По данным очевидцев, мужчина с бензопилой напал на прохожих в старом городе. Сообщается, что ему удалось скрыться. По данным полиции, нападение не было терактом.

Район старого города перекрыт, полиция ищет подозреваемого. Всех пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, подозреваемый скрылся с места преступления на белом Volkswagen Caddy. Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия.

Does anybody know anything? We are save btw but i dont know whats going on? #Schaffhausen pic.twitter.com/V5dMq0M0Kg — laura (@laurarapold) 24 июля 2017 г.

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