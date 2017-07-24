В Швейцарии мужчина с бензопилой напал на людей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Неизвестный с бензопилой напал на людей в городе Шаффхаузен на севере Швейцарии, по меньшей мере пять человек ранены, двое из них серьезно, пишет газета Blick со ссылкой на полицию.
Район старого города перекрыт, полиция ищет подозреваемого. Всех пострадавших доставили в больницу.
По предварительным данным, подозреваемый скрылся с места преступления на белом Volkswagen Caddy. Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия.
Does anybody know anything? We are save btw but i dont know whats going on? #Schaffhausen pic.twitter.com/V5dMq0M0Kg— laura (@laurarapold) 24 июля 2017 г.