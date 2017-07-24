На Украине за георгиевскую ленту наказали четырех человек за месяц

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Четыре человека понесли наказание за использование георгиевской ленты на Украине за месяц действия закона о ее запрете в этой стране, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на Нацполицию.

На Украине 15 июня вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение в рамках нового украинского закона увеличивает размеры штрафов и грозит даже административным арестом на срок до 15 суток.

"К административной ответственности были привлечены четыре человека", — говорится в сообщении издания со ссылкой на ответ Нацполиции Украины на запрос редакции. При этом один из нарушителей был наказан общественными работами на 30 суток.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.