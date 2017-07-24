На Украине за георгиевскую ленту наказали четырех человек за месяц

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Четыре человека понесли наказание за использование георгиевской ленты на Украине за месяц действия закона о ее запрете в этой стране, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на Нацполицию.
"К административной ответственности были привлечены четыре человека", — говорится в сообщении издания со ссылкой на ответ Нацполиции Украины на запрос редакции. При этом один из нарушителей был наказан общественными работами на 30 суток.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.