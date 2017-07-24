Лидеры "нормандского формата" проводят телефонный разговор

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (294)

Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото

Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит телефонный разговор в "нормандском формате" по украинскому урегулированию с лидерами Германии, Франции и Украины – Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Петром Порошенко, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас, в данный момент, еще продолжается телефонный разговор в "нормандском формате". Президент Путин общается с канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Порошенко", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Кремль по итогам разговора предоставит информацию журналистам.