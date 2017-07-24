БЕРЛИН, 24 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В МВД Турции назвали "проблемой в коммуникации" сведения о ведении каких-либо следственных мероприятий в отношении почти 700 немецких компаний, якобы подозреваемых в поддержке терроризма, заявил на брифинге официальный представитель МВД ФРГ Тобиас Плате.

"Сегодня утром по желанию турецкой стороны состоятся телефонный разговор между министрами внутренних дел ФРГ и Турции относительно переданной в мае турецкой стороной через каналы Интерпола информации о почти 700 немецких компаниях, которые якобы состояли в контакте с компаниями в Турции, подозреваемыми в связях с террористами … Турецкий министр внутренних дел заявил о "проблемах в коммуникации" и заверил, что ни в Турции, ни в Германии расследования в отношении этих компаний не ведется", — заявил Плате.

Почти 700 немецких компаний обвиняются Турцией в поддержке терроризма, сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные круги и спецслужбы Германии. По данным издания, в "черном списке" находятся 681 немецкая фирма, в том числе мелкие региональные компании. Обвинения в их адрес "совершенно абсурдные", заявили Handelsblatt в правительственных кругах Германии. В федеральном ведомстве уголовной полиции сообщили, что не будут заниматься рассмотрением данного документа из-за "отсутствия конкретики в данных и обвинениях".

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс заявила, что германские власти окажут поддержку отечественным компаниям, которые подвернуты "неоправданным и необъяснимым обвинениям" и внесены Турцией в "черный список" за поддержку терроризма. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "полной ложью" заявления Циприс о существование подобного списка, а также о расследованиях, которые ведутся в Турции в отношении немецких компаний.