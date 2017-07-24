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В мире

Politico: Трамп зря подошел к Путину на ужине G20

13:2524.07.2017
(обновлено: 13:29 24.07.2017)
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© AP Photo / German Government / Steffen KuglerПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фото
© AP Photo / German Government / Steffen Kugler

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не должен был встречаться с Владимиром Путиным один на один, пишет в Politico замдиректора по научной работе Центра новой американской безопасности Лорен Дейонг Шульман.

"Два основных правила внешней политики: не ввязывайся в сухопутную в Азии и никогда не проводи встречи тет-а-тет со своим противником, не подготовившись должным образом ", — пишет она.

Автор подразумевает описанную в СМИ вторую встречу Трампа и Путина на саммите G20 в Гамбурге. В частности, как писал Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, американский президент, уже переговоривший со своим российским коллегой, подошел к Путину в конце ужина с другими лидерами G20 и переговорил с ним неформально.

Дональд Трамп и Владимир Путин
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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При этом чиновник отметил, что это был короткий разговор, а не полноценная встреча, и скрыть его Белый дом не пытался.

NY Times, между тем, пишет, что разговор длился час, причем Трамп был без переводчика.

Шульман отметила, что СМИ отреагировали на эту встречу слишком истерично, а эксперты, как часто бывает в скандальные моменты, довели критику в адрес Трампа до абсолютных величин — мол, президенты никогда не проводят встречи тет-а-тет, а в "старые добрые дни" такого не было.

Разумеется, президенты могут встречаться в таком формате, пишет Шульман. Однако Трампу, новичку на международной арене, следовало бы хорошо подумать, прежде чем неподготовленным вступать в переговоры "с таким хитрым соперником", как Путин, считает она.

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© РИА Новости
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По ее словам, двусторонние переговоры, в том числе их темы и отклонения от них, всегда очень тщательно планируются, при этом в подготовке участвует огромное количество людей. Списки тех, кто будет присутствовать на встрече, тоже тщательно анализируется. И самая важная задача таких людей — документировать то, что обсуждается в ходе переговоров.

Встреча, на которой нет стенографистов, дает возможность более хитрому из двух собеседников выбирать ту интерпретацию, которая в большей степени соответствует его интересам, уверяет Шульман.

Она подчеркивает, что импровизации на серьезных переговорах случаются, но только если их участник достаточно опытен — в этом случае "незапланированные моменты помогают ломать барьеры".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Однако для Трампа экспромт был опасен, считает Шульман, и вот почему: может быть, американский президент и считает себя мастером по заключению сделок, но на деле его неопытность в международных переговорах не подлежит сомнению. Дипломатический опыт Путина, напротив, исчисляется многими годами.

"У Трампа есть, скажем так, проблемы с памятью, когда дело касается его заявлений и обязательств, Путин же известен невероятной памятью и удивительной способностью обращать внимание на детали", — отмечает Шульман.

То, что президент США не задействовал в переговорах своего советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера или главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона, является публичным ударом и по их репутации тоже. А то, что Трамп, не имея стенограммы беседы, отказывается предоставить свою интерпретацию встречи с Путиным, "отнекивается и отмахивается", выставляет его глупцом, подводит итог автор статьи.

 

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