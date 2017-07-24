Польская оппозиция призвала Дуду ветировать все законы судебной реформы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" призывает президента страны Анджея Дуду ветировать все три закона о судебной реформе, а не два, о которых заявил глава государства.

Дуда в ходе выступления в понедельник заявил, что наложит вето на два закона — реформирующие работу Верховного суда и Национального судебного совета. При этом на рассмотрении президента остается третий закон, реформирующий деятельность всеобщих судов. Официальный представитель главы государства заявил, что Дуда подпишет этот документ.

"Два вето президента — это не три. Мы рассчитываем, что в вопросе закона о всеобщих судах третье вето должно быть последствием того, что стало причиной оглашения двух первых", — заявил представитель "Гражданской платформы" Анджей Халицкий, передает агентство PAP.

Президент Польши, объявляя о намерении ветировать два закона, подчеркнул, что изменения в судебной системе необходимы, но не должны привести к расколу общества и государства.

Оппозиция с 21 июля проводит по всей стране многочисленные акции протеста, на которых требует от президента ветировать все законы в рамках судебной реформы. По мнению оппозиционеров, а также Еврокомиссии, их принятие нарушит принцип разделения властей, и судебная власть окажется подчинена правящей партии Польши.