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В мире

Туристическая блокада: как украинцев отучают ездить в Крым

13:1924.07.2017
(обновлено: 13:36 24.07.2017)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоЛюди на границе России и УкраиныЛюди на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко

ДЖАНКОЙ, 24 июл – РИА Новости (Крым). Украинцы, едущие в Крым на своих авто, вынуждены выстаивать на границе многочасовые очереди под палящим солнцем. Причем, по их словам, украинские пограничники создают очереди намеренно. В Крыму уже окрестили это явление туристической блокадой.

Корреспондент РИА Новости (Крым) посетил пункт пропуска "Джанкой" (с украинской стороны "Чонгар". — Ред.) и пообщался с туристами, которых заставили провести по десять часов в пробке. Украинцы охотно идут на контакт с российскими журналистами, но отказываются называть свои фамилии, поскольку откровенно боятся санкций со стороны украинских властей и силовых структур. 

© РИА Новости / Владислав СергиенкоАвтомобиль в пункте пропуска на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Автомобиль в пункте пропуска на границе России и Украины

Вперед, в очередь!

Первое, с чем сталкивается украинский турист еще на территории своего государства, – полное отсутствие условий для ожидания в очереди. Территория замусорена, туалетов нет, пассажиры с детьми изнывают от жары в автомобилях по десять часов на равных условиях с другими.

"Я стою с трех часов ночи. Никаких условий для двоих детей нет. Машина – вот все мои условия", — рассказывает Сергей, который едет в Крым на отдых из Запорожья. 

© РИА Новости / Владислав СергиенкоЛюди в машине на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Люди в машине на границе России и Украины

Знающие люди приезжают именно ночью, когда нет мучительной жары, а очереди меньше. Утром количество автомобилей растет, а к потоку желающих перейти границу добавляются пассажиры поездов. 

Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Шонус: туристическая блокада Крыма ляжет "на плечи и на карманы" украинцев
"Я стоял девять с половиной часов. Но очередь просто бесконечная, и я уверен, что за сутки люди ее просто не пройдут", — рассказывает Андрей. В его машине также двое детей. 

Собеседник агентства уверен, что рано или поздно украинские пограничники, намеренно создающие очереди, образумятся, но даже если нет – он с семьей все равно будет ездить в Крым.

"С четырех утра мы стояли на границе и вот только прошли (около 12.00. – Ред.). Солнцепек, два окна пропуска работали попеременно, а потом открыли сразу четыре, видимо, как только украинские пограничники увидели, что вы сюда приехали", — рассказал Виктор.

Расстояние между пунктами пропуска небольшое. Фотографировать здесь запрещено, а если появляется человек с камерой – это точно журналист. Поэтому визит СМИ никогда не остается незамеченным украинской погранслужбой.

© РИА Новости / Владислав СергиенкоГраница России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Граница России и Украины

Не выдерживают и люди, и техника

Украинцы, часто приезжающие в Крым, пытаются различными методами облегчить стояние в очередях перед пунктом пропуска. Например, Алексей занял место поздней ночью, а утром уже приехали жена с детьми. 

"Я так сделал, поскольку там нет ни туалета, ни душа – ничего. Ларек есть, чтобы воды купить. И то — самая дешевая полулитровая минералка стоит 50 рублей", — рассказал Алексей. Он вместе с семьей едет на отдых в Оленевку и, по его словам, все равно будет ездить на полуостров. На вопрос почему, отвечает коротко: "Ведь это Крым".

© РИА Новости / Владислав СергиенкоПункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Пункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

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Суровые условия, которые украинские пограничники создают для своих же сограждан, с трудом переносят не только люди, но и машины. За несколько часов в очереди у автомобилей умирают аккумуляторы.

"Кто толкает, кто прикуривает авто, многие просто не глушат. Просто непонятно, почему так долго стоим? Просто понять не могу. Вот с четырех утра я стою и стою…" — рассказывает Дмитрий. 

При этом он уверен, что все старания украинских пограничников тщетны. "Люди ехали и будут. Всем хочется нормального моря и нормального отдыха. А руководство страны пускай как хочет, так и относится", — уверяет Дмитрий. 

© РИА Новости / Владислав СергиенкоЛюди, пересекающие границу России и Украины в пункте пропуска "Чонгар" ("Джанкой" с российской стороны)
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Люди, пересекающие границу России и Украины в пункте пропуска "Чонгар" ("Джанкой" с российской стороны)

Пешком проще

Чуть меньше страдают от нечеловеческих условий те, кто решил пересечь границу Украины и Крыма пешком. На их проверку у украинских пограничников времени уходит сравнительно немного: мамы с детьми проходят за полтора-два часа. 

"С детьми без очереди не пропускают, для людей ничего не сделано. Пропускают медленно, вот мы простояли два часа, за это время при нас ни одна машина не проехала", — рассказывает Елена. 

Порой людям в очереди просто становится плохо из-за жары. "Там много людей с детьми, много машин. Нас до границы довезли, мы специально так сделали, чтобы на машине не ехать. Ведь там ни туалетов, ни каких-либо условий. Сегодня там очень плохо стало бабушке. Ей оказали помощь, правда, это был медик, который также стоял в очереди", — говорит Светлана, едущая на отдых в Крым из Днепра (бывший Днепропетровск).

© РИА Новости / Владислав СергиенкоЛюди с детьми в пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Люди с детьми в пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

О бабушке, которой стало плохо, рассказал и бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

"Женщина два раза теряла сознание, поднялось давление, люди помогали кто чем может – кто водой, а кто-то предложил сесть в свой автомобиль с кондиционером. Сын вызвал скорую помощь. И самое ужасное в этой истории, что карета скорой помощи ехала около двух часов. Если бы не оказавшийся рядом врач, который так же стоял в очереди, неизвестно, чем все могло закончиться. Получается местной и областной власти наплевать на все происходящие, глава Генического района слишком занят сочинением стихов о злом Путине, а то, что у него в районе происходит, что скорая по несколько часов выезжает на вызов, ему до этого нет пока никакого дела", — написал Журавко на своей странице в Facebook. При этом, по его словам, до него каждый день доходит "тревожная информация" с Чонгара, где очередь из желающих въехать в Крым достигает двухсот автомобилей.

© РИА Новости / Владислав СергиенкоПункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Пункт пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

Контраст отношения

Сотрудники крымского погрануправления ФСБ России стараются максимально облегчить участь украинцев, прошедших все круги ада КПП со своей стороны границы.

Как рассказал журналистам заместитель начальника КПП "Джанкой" Владимир Равчев, поток туристов с Украины значительно увеличился и уже приближается к пиковым нагрузкам. Сейчас он составляет от шести с половиной до семи тысяч человек и от 800 до 900 транспортных средств в сутки.

© РИА Новости / Владислав СергиенкоЛюди на автомобилях проходят пограничный контроль на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Люди на автомобилях проходят пограничный контроль на границе России и Украины

Для ускорения процедуры пограничного контроля большую часть из 10 полос в ПП "Джанкой" отвели для тех, кто въезжает в Крым.

"Мы пропускаем транспорт по реверсивной полосе, и сейчас из десяти полос в пункте пропуска семь работают на въезд", — пояснил Равчев.

При этом украинская сторона утверждает, что во всем виноваты российские пограничники, которые якобы искусственно создают очереди перед контрольными пунктами и "активизируют свою работу только во время пребывания в пункте пропуска российских каналов". 

© РИА Новости / Владислав СергиенкоЗнак на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Знак на границе России и Украины

Несостоявшаяся блокада

Крымские власти связывают намеренное вредительство украинских пограничников с так называемой "туристической блокадой Крыма". По данным главы республиканского Госкомнаца Заура Смирнова, на границе с Крымом по приказу украинских властей создаются искусственные препятствия для туристов. 

Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мнение: Киев ждал от украинцев патриотического угара из-за Крыма. Не вышло
По мнению Смирнова, официальный Киев решился на столь непопулярные меры для того, чтобы оградить граждан Украины от реалий жизни в Крыму, который сейчас стоит на пике развития и реализует масштабные инфраструктурные проекты.

При этом власти Крыма отмечают, что Украина ежегодно предпринимает попытки сорвать поездки соотечественников на полуостров. Однако, по словам главы комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, руководство курортно-туристической отрасли республики в своих прогнозах никогда не учитывало поток из Украины по причине непредсказуемости киевских властей. 

Так что никакой угрозы туристическому сезону в Крыму из-за действий Киева просто нет.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

© РИА Новости / Владислав СергиенкоАвтомобильная пробка в пункте пропуска "Чонгар" ("Джанкой" с российской стороны) на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Автомобильная пробка в пункте пропуска "Чонгар" ("Джанкой" с российской стороны) на границе России и Украины
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