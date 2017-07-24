В Эр-Рияде объяснили, почему в эфир вернулись катарские телеканалы
13:1524.07.2017
(обновлено: 13:38 24.07.2017)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Советник кронпринца Саудовской Аравии объяснил технической ошибкой восстановление трансляции ряда катарских телеканалов, несмотря на действующий запрет.
СМИ ранее сообщили, что зрители в Саудовской Аравии в понедельник увидели в эфире спортивные телеканалы сети beIN, транслировавшие международные футбольные соревнования в странах региона. В стране 13 июня был приостановлен приём новых подписок на телеканал beIn Sports, был заблокирован и сайт канала.
"Причиной снятия запрета на сайты катарских властей является техническая ошибка, которая будет устранена в ближайшие часы", — написал на своей странице в Twitter советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.
Телеканал BeIN Sports (бывший Al Jazeera Sports) в пятницу стал снова доступным для пользователей одного из национальных интернет-провайдеров ОАЭ. Телеканал Al-Jazeera остается заблокированным в странах, разорвавших дипломатические отношения с Катаром, несмотря на то, что они исключили из списка требований к стране закрытие телеканала.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.