В Средиземном море у берегов Испании спасли более 200 мигрантов

МАДРИД, 24 июл – РИА Новости. Более 200 человек, пытавшихся добраться по морю от берегов Африки до Испании, были спасены за последние три дня, сообщает Служба спасения на море.

Только в воскресенье были обнаружены пять надувных лодок, в которых находились 98 человек. В понедельник утром была найдена еще одна лодка, в ней находились 17 человек.

Все мигранты направлялись к берегам Андалусии. Спасенные доставлены в Альмерию, Мотриль (Гранада), Малагу и Тарифу (Кадис).

Число нелегальных мигрантов, прибывших с начала 2017 года в Испанию, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил на прошлой неделе глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо. С января под июнь в страну прибыл 10 751 мигрант, только в июне 2189 человек попытались пересечь Гибралтарский пролив на надувных лодках, 3209 человек пересекли границу с Испанией в Сеуте и Мелилье (анклавы Испании на севере Африки, граница с Марокко). В море Альборан несколько недель назад утонули 49 человек в попытке добраться до испанских берегов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.