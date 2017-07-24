В Эфиопии слон убил испанского туриста

МАДРИД, 24 июл – РИА Новости. Испанский турист погиб в Эфиопии в результате нападения слона в одном из природных парков, сообщает агентство Europa Press.
Парк Чебера Чурчура находится на юге Эфиопии и считается одним из лучших в мире мест для наблюдения за слонами и буйволами, а также другими дикими животными. Десять километров туристы едут на внедорожниках по парку, а затем идут пешком.
Восемь лет назад, летом 2009 года, в Замбии погибла гражданка Испании. Тогда на группу туристов, которые осматривали парк Луангва, напали несколько слонов.