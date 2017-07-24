Вице-премьер Украины осудил заявление Кустурицы по Крыму

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко осудил заявление сербского режиссера Эмира Кустурицы по Крыму.

"Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Действительно большой художник не может так действовать", — написал Кириленко в Twitter

В воскресенье Кустурица, который вместе со своей группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте, посоветовал крымчанам не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Он подчеркнул, что полуостров стал частью России в результате не войны, а свободного референдума.

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" из-за гастролей в Крыму внес сведения о режиссере в свою базу данных.