МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Посол Ирана останется в Кувейте, несмотря на дипломатический кризис в отношениях двух стран, передает агентство MEHR со ссылкой на представителя иранского МИД Бахрама Касеми.
"У нас всегда были позитивные отношения с Кувейтом и, хотя их недавние действия достойны сожаления, мы все еще можем поддерживать взаимодействие. Наше посольство (в Кувейте) функционирует на уровне посла, и в этом отношении нет никаких вопросов", — заявил дипломат. Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.
Иранские СМИ связывали решение властей Кувейта с "давлением политики вмешательства Саудовской Аравии" и "беспочвенными обвинениями в иранском вмешательстве".