МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Посол Ирана останется в Кувейте, несмотря на дипломатический кризис в отношениях двух стран, передает агентство MEHR со ссылкой на представителя иранского МИД Бахрама Касеми.

Ранее правительство Кувейта постановило прекратить работу культурной миссии Ирана в стране и деятельность связанных с ней представительств. Министерство уведомило об этом решении посла Ирана и потребовало уменьшить количество дипломатов, работающих в посольстве. СМИ также сообщали, что власти Кувейта дали послу Ирана 45 дней, чтобы покинуть страну.

"У нас всегда были позитивные отношения с Кувейтом и, хотя их недавние действия достойны сожаления, мы все еще можем поддерживать взаимодействие. Наше посольство (в Кувейте) функционирует на уровне посла, и в этом отношении нет никаких вопросов", — заявил дипломат. Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия.

Меры, принятые Кувейтом, последовали после приговора кувейтского суда членам ячейки группировки "Аль-Абдали". Обвинение утверждало, что боевики проходили тренировки в Иране под руководством группировки "Хезболлах".

Иранские СМИ связывали решение властей Кувейта с "давлением политики вмешательства Саудовской Аравии" и "беспочвенными обвинениями в иранском вмешательстве".