Эмир Кустурица попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Сведения о сербском режиссере и музыканте Эмире Кустурице внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

Как отмечается на сайте, он попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", "отрицания российской агрессии, участия в легализации аннексии Крыма", а также из-за "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.

В воскресенье в Ялте состоялся концерт Кустуриры и его группы The No Smoking Orchestra. До концерта Кустурица провел пресс-конференцию для СМИ и посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Относительно своего приезда на полуостров, который может вызвать негативное отношение со стороны властей некоторых стран, режиссер сказал, что принадлежность Крыма к России определил народ.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".