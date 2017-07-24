Дутерте намерен продолжить борьбу с наркоманией, несмотря на критику извне

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте в своем ежегодном послании заявил, что не намерен отступать от борьбы с наркоманией в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций, сообщает агентство Франс Пресс.

"Борьба не ослабнет, она будет безжалостной", — подчеркнул Дутерте. По его словам, люди внутри страны и за рубежом, критикующие его за усилия по борьбе с наркотиками, должны сосредоточиться на том, чтобы использовать свое влияние и проинформировать филиппинцев о болезнях, которые вызывают запрещенные препараты.

Избранный в мае 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере.

Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая подобную критику вмешательством во внутренние дела его страны. Ранее он пригласил представителей из ООН и Евросоюза для проведения расследования убийств на Филиппинах в рамках борьбы с наркоторговлей.