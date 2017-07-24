БИШКЕК, 24 июл – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что в то время, когда в международном аэропорту "Манас" столицы республики располагалась американская военная база, Бишкек предупреждали о возможных ракетных ударах в случае возникновения какого-либо конфликта.

Военная база США в международном аэропорту столицы Киргизии "Манас" была создана в 2001 году в рамках проведения антитеррористической операции в Афганистане "Непоколебимая свобода". На территории базы, позднее переименованной в Центр транзитных перевозок "Манас", размещались силы Пентагона, которые осуществляли переброску военных и грузов, а также осуществляли вылеты стратотанкеров для дозаправки в воздухе над территорией Афганистана самолетов НАТО ведущих боевые действия в этой стране. Авиабаза была выведена из республики решением Атамбаева в июне 2014 года.

"Для той же России и Китая Киргизстан нужен спокойный и мирный, а для некоторых стран нужно совсем другое…. У меня абсолютно нет теплых чувств к той политике, которую проводил Госдеп США в республике при демократах", — заявил Атамбаев журналистам.

По словам президента, представители ряда государств его тогда предупреждали, что Киргизия подвергалась большой опасности, пока американские военные размещались в гражданском международном аэропорту Бишкека. "Тогда, в 14 году мне некоторые страны открыто сказали, что если надо будет, мы запустим ракеты по американским самолетам, и ваши люди пострадают", — сказал Атамбаев.

Он напомнил, что позднее Госдеп США передал Узбекистану свыше 300 бронемашин на фоне произошедшего в тот период серьезного охлаждения отношений между Бишкеком и Ташкентом.

По словам Атамбаева, когда бывший президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что в Центральной Азии может быть война за воду, "вскоре после этого американцы передали Узбекистану 328 бронемашин чуть ли по миллиону каждый". Вот цена их демократии. Фактически подталкивали, вели к тому, чтобы столкнуть два братских народа — киргизский и узбекский", — заявил киргизский лидер.

В понедельник на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль проходит ежегодная пресс-конференция Атамбаева. На ней присутствуют более 70 журналистов из республиканских и региональных изданий, представители международных СМИ, а также политологи и эксперты.

Традиционная летняя пресс-конференция станет своеобразным подведением итогов шестилетнего правления Атамбаева, так как 1 декабря истекает срок его президентских полномочий, и на 15 октября назначены очередные президентские выборы. Нынешний глава государства, согласно конституции, уже не сможет принимать в них участия.