В порт Одессы прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Корабли постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в понедельник в порт Одессы, сообщил пресс-центр командования военно-морских сил ВС Украины.

"В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – эсминец Королевских ВМС Великобритании DUNCAN и фрегат ВМС Турции YILDIRІM", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook

По информации пресс-центра, программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи их командования с командующим ВМС Украины и в органах власти, посещение кораблей жителями и гостями города (25 июля), дружеские встречи с украинскими военными моряками. Также экипажи группы кораблей ожидает культурная программа.

В пресс-центре сообщили, что визит продлится до 27 июля.