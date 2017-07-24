Дуда намерен наложить вето на вызвавший протесты закон о Верховном суде

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления в понедельник заявил, что наложит вето на вызвавший протесты закон о Верховном суде. Его выступление транслировалось в эфире польских телеканалов.
"Изменения должны пройти так, чтобы они не разделили общество и государство", — подчеркнул Дуда, добавив, что за прошедшие выходные — после того, как законопроект о Верховном суде был принят сеймом и сенатом — провел консультации с юристами, судьями и политиками.
"Я решил, что ветирую закон о Верховном суде и закон о Национальном судебном совете, как связанный с ним", — заявил Дуда.
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Той же позиции придерживаются европейские институты. Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.
В Польше в связи с судебной реформой с 21 июля проходят акции протеста, самая массовая из них прошла в Варшаве и собрала порядка 50 тысяч человек. Участники протестов требовали от президента ветировать все три законопроекта.