Дуда намерен наложить вето на вызвавший протесты закон о Верховном суде

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления в понедельник заявил, что наложит вето на вызвавший протесты закон о Верховном суде. Его выступление транслировалось в эфире польских телеканалов.

Глава государства отметил, что не был ознакомлен с соответствующим законопроектом до того, как его начали рассматривать в сейме (нижней палате парламента) страны.

"Изменения должны пройти так, чтобы они не разделили общество и государство", — подчеркнул Дуда, добавив, что за прошедшие выходные — после того, как законопроект о Верховном суде был принят сеймом и сенатом — провел консультации с юристами, судьями и политиками.

"Я решил, что ветирую закон о Верховном суде и закон о Национальном судебном совете, как связанный с ним", — заявил Дуда.

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В настоящее время на рассмотрении президента Польши Анджея Дуды находятся три законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране, в том числе Верховного суда. В первоначальной версии законопроекта предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы Минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.

Той же позиции придерживаются европейские институты. Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

В Польше в связи с судебной реформой с 21 июля проходят акции протеста, самая массовая из них прошла в Варшаве и собрала порядка 50 тысяч человек. Участники протестов требовали от президента ветировать все три законопроекта.



