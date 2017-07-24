Силовики 45 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Украинские силовики 45 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.