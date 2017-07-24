Авдеевка остается без воды, заявили в Киеве

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Подконтрольная украинским силовикам Авдеевка в Донецкой области остается без централизованного водоснабжения из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции, сообщили в понедельник в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в компании "Вода Донбасса" сообщили, что в субботу Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжением Донецк и Авдеевку, остановила работу из-за обстрела. В Госслужбе по ЧС сообщали, что в городском резервуаре Авдеевки создан запас воды объемом 4 тысячи кубометров для централизованного водоснабжения на подконтрольной украинским силовикам территории Донбасса.

Как сообщили в Госслужбе Украины по ЧС, в субботу в результате боевых действий были повреждены линии электропередачи, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тысяч жителей).

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 24 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условии безопасности работников", — сообщается на сайте ведомства.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.