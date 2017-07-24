Власти Окинавы подали новый иск против строительства аэродрома для базы США

ТОКИО, 24 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Власти японской префектуры Окинава подали новый иск в суд на центральное правительство Японии, добиваясь прекращения строительства аэродрома для американской военной базы, передало в понедельник информационное агентство Киодо.

Правительство Японии и США ранее договорились о переносе из густонаселенного города Гинован авиабазы "Футэмма" в центре острова Окинава в его северную часть к городу Наго, в район поселка Хэноко. Через суд Токио удалось сорвать попытки остановить строительство, которые предпринимали власти Окинавы, добиваясь вывода базы за пределы этой префектуры.

По данным Киодо, власти Окинавы в новом иске настаивают на том, что правительство Японии действует незаконно, не получив со стороны местного губернатора разрешение на строительные работы, которые затрагивают дно и ресурсы морепродуктов.

Кроме того префектура распорядилась прервать строительство новой базы до вынесения решения суда по новому иску.

Работы по переносу базы начались в октябре 2015 года, но уже один раз были приостановлены из-за противодействия администрации Окинавы и местных жителей, пока Верховный суд не оправдал действия правительства.

Токио стремится перенести базу "Футэмма" в Хэноко, где уже располагается база "Кемп-Шваб", чтобы избавить жителей города Гинован от угрозы крушений самолетов и вертолетов США.

По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Там сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии.