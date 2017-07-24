Власти Окинавы подали новый иск против строительства аэродрома для базы США

ТОКИО, 24 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Власти японской префектуры Окинава подали новый иск в суд на центральное правительство Японии, добиваясь прекращения строительства аэродрома для американской военной базы, передало в понедельник информационное агентство Киодо.
По данным Киодо, власти Окинавы в новом иске настаивают на том, что правительство Японии действует незаконно, не получив со стороны местного губернатора разрешение на строительные работы, которые затрагивают дно и ресурсы морепродуктов.
Кроме того префектура распорядилась прервать строительство новой базы до вынесения решения суда по новому иску.
Работы по переносу базы начались в октябре 2015 года, но уже один раз были приостановлены из-за противодействия администрации Окинавы и местных жителей, пока Верховный суд не оправдал действия правительства.
По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Там сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии.