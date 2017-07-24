СМИ: в США продолжают пользоваться продукцией "Касперского" после запрета

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительственные агентства США продолжают пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского", несмотря на ее частичный запрет в стране, пишет газета Washington Post со ссылкой на ряд записей и интервью.

Власти США 12 июля удалили "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами, соответствующее заявление опубликовала Администрации общих служб США (GSA). При этом в GSA заявили, что приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

По данным издания, после запрета GSA продукция "Лаборатории Касперского" продолжает использоваться на правительственных компьютерах в штатах от Орегона до Коннектикута. Кроме того, в последние годы продукция компании покупалась для пользования в Федеральном бюро тюрем и в комиссии по безопасности продукции потребителей (CPSC). На прошлой неделе оба органа заявили о необходимости дополнительного времени для определения, используется ли это программное обеспечение. Газета провела собственное расследование для определения тех органов, которые пользуются продукцией "Касперского". Издание изучило правительственные сайты, чтобы найти документы, в которых упоминалась компания или ее продукты. Опрошенные в девяти юрисдикциях чиновники заявили, что приобретали или поддерживали программное обеспечение "Касперского" в течение последних двух лет. Практически все заявили, что не планируют в ближайшем времени его замену.

По словам одного из администраторов подразделения по предоставлению услуг госзащиты в штате Коннектикут Джона Моррисона, программное обеспечение "Касперского" работает хорошо, и они им пользуются. По словам сетевого администратора из штата Миссисипи Джейсона Уита, он не видел новостей о решении GSA, а также не получал никаких предупреждений от властей штата в отношении пользования этой продукцией. Власти города Сан-Маркос в Техасе на протяжении многих лет заключали контракт с "Лабораторией Касперского" и обновили программное обеспечение в июне до решения GSA.

Как пишет издание, нехватка информации от GSA свидетельствует об отсутствии связи между местными чиновниками и федеральным правительством в вопросе кибербезопасности. При этом именно категория чиновников, служащих в местных органах власти, наиболее вероятно рассматривает возможность приобретения продукции "Лаборатории Касперского".

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" РИА Новости заявили, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США, безусловно, политизированное, и Россия будет предпринимать шаги для защиты интересов своих компаний.