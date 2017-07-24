Раскол на Западе: Евросоюз готовит ответ на санкции США против России

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Евросоюз в среду обсудит возможный ответ на планы США ввести новые санкции в отношении России. В Брюсселе намерены добиться гарантий того, что ограничения не повредят работе европейских компаний.

Что предполагают санкции США

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Голосование пройдет в ближайшие недели, после чего документ поступит на подпись президенту.

Законопроект содержит несколько ограничений. Так, сенаторы предлагают сократить максимальный срок рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом говорится о стремлении Штатов "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", что вызывает наибольшие протесты в Европе.

Возможный ответ ЕС

О том, что Евросоюз готовит ответ на действия США, сообщила Financial Times. В распоряжении журналистов оказался документ, который Еврокомиссия рассмотрит на заседании в среду.

По данным издания, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США. В подготовленном документе говорится, что Евросоюз "должен быть готов к действиям в ближайшие дни".

По данным Financial Times, Брюссель намерен потребовать от Вашингтона "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут затрагивать европейские интересы. Еще один вариант, который упоминается в документе Еврокомиссии, предполагает возможность признания ограничений США недействительными на территории ЕС.

Кроме того, ЕС не исключает возможность введения контрмер, соответствующих нормам ВТО, отмечает издание.

Протесты в Евросоюзе

В июне планы США резко раскритиковали глава немецкого МИД Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн. Европейские политики выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Вашингтон в попытке убрать с рынка своего главного конкурента.

Габриэль и Керн отметили, что энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Вашингтона.

"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — заявили европейские чиновники.

Позднее к критике присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что, по мнению Берлина, экономические интересы и санкции США "нельзя смешивать".

Чиновник также заявил о недопустимости негативного влияния действий американских властей на европейскую экономику.

Перспективы американского законопроекта

В воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Дональда Трампа поддерживает санкции в отношении России.

"Администрация поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности", — заявила Сандерс в интервью телеканалу ABC

"Мы продолжим работать с палатой (представителей) и сенатом, чтобы ввести в действие эти жесткие санкции против России, пока ситуация на Украине не нормализуется", — добавила она.

При этом ранее директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заявил журналистам, что у американских властей есть претензии к законопроекту. По словам чиновника, Дональд Трамп обеспокоен тем фактом, что документ "создает необычный прецедент делегирования вопросов внешней политики 535 членам конгресса". Инициативу парламентариев он назвал "дипломатическим вызовом" для Белого дома.

По мнению Белого дома, принятие закона скажется на работе Вашингтона, который не сможет "быстро реагировать на некоторые обстоятельства".

Газета Washington Post отмечала, что Белый дом выступает против пунктов, которые могут быть рассмотрены как ущемление полномочий президента. Особое беспокойство вызывает процесс рассмотрения решения конгрессом, который сможет блокировать отмену санкций главой государства.