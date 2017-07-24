На юге ДНР из-за обстрела сгорел дом

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Жилой дом сгорел в селе Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник в МЧС ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"В результате попадания взрывоопасного предмета в селе Коминтерново по улице Ахматовой произошел пожар в частном доме. В результате пожара уничтожена кровля дома на площади 50 квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

В администрации Новоазовского района уточнили, что обстрел Коминтерново был ночью.

"Зажигательный снаряд был, дом сгорел", — сказали РИА Новости в районной администрации.