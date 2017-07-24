Крутских назвал Россию "боевым киберслоном"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия — боевой киберслон, с ней считаются на мировой арене, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью RT.

"С нами считаются, с нами разговаривают и ищут нашего сотрудничества и взаимодействия. Это показывает, что мы — боевой киберслон", — так ответил Крутских на вопрос используются ли в России какие-либо механизмы для защиты нашего интернет-пространства.

Он также уверен, что РФ — великая кибердержава, несмотря на многие недостатки.

"Жаль, не всё оборудование мы производим сами, но мы форсируем замещение западных гаджетов", — заявил он.