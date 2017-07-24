Президент Киргизии гарантировал мирную передачу власти после выборов

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 24 июл – РИА Новости. Киргизский лидер Алмазбек Атамбаев заявил, что примет любые итоги президентских выборов, намеченных на осень, и гарантировал мирную передачу власти.
"Сегодня я даю последнюю летнюю пресс-конференцию как президент. Через два с половиной месяца, если будет второй тур, то чуть дольше, надеюсь, страна выберет нового президента. Конечно, немного грустно, что я не успел все доделать, но, надеюсь, еще кое-что успею", — заявил Атамбаев.
Он отметил, что примет любые итоги выборов. "Итоги выборов, какие бы они ни были, надо признавать. И мы гарантируем, что подсчет будет честным. Я гарантирую мирную передачу власти", — сказал киргизский лидер.
Атамбаев отметил, что после апреля 2010 года "мы вместе многое сделали, хотелось, чтобы тот, кто будет избран президентом, продолжил путь на полную независимость страны, в том числе финансовую". "То, что я сейчас ухожу с поста – это хорошее дело, задел на будущее. Нужно менять (президентов — ред.). Теперь у нас реально парламентско-президентская республика. Вы это поймете, когда будет новый президент. Полномочия премьер-министра будет расширены", — сказал киргизский лидер.
В Киргизии проходит выдвижение кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 15 октября. По данным Центризбиркома, официальные заявления о намерении баллотироваться в президенты поступили в ЦИК от более 30 претендентов.