Афганские силовики ликвидировали по меньшей мере 25 боевиков ИГ*

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Силовики ликвидировали по меньшей мере 25 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на востоке Афганистана, сообщило министерство обороны страны.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.