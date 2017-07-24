Афганские силовики ликвидировали по меньшей мере 25 боевиков ИГ*

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Силовики ликвидировали по меньшей мере 25 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на востоке Афганистана, сообщило министерство обороны страны.

Боевики ИГ*, в том числе три местных командира, были ликвидированы в провинции Нангархар, военные также ранили 15 боевиков группировки.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.